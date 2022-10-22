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Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видео.
Стартовый матч субботы в Первой лиге
Фото: ФК Буковина
"Диназ" в Первой лиге в родных стенах еще не побеждал: ничья и три поражения. В игре против "Буковины" серия без побед может завершиться, ведь черновицкий коллектив в гостях играет неудачно. За восемь гостевых матчей "Буковина" семь проиграла. Отметим, что в день матча свое 27-летие будет праздновать Николай Павлюк (Буковина).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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