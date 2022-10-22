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Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видео.

Первая лига
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Стартовый матч субботы в Первой лиге

Диназ - Буковина: смотреть онлайн, видео.

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

"Диназ" в Первой лиге в родных стенах еще не побеждал: ничья и три поражения. В игре против "Буковины" серия без побед может завершиться, ведь черновицкий коллектив в гостях играет неудачно. За восемь гостевых матчей "Буковина" семь проиграла. Отметим, что в день матча свое 27-летие будет праздновать Николай Павлюк (Буковина).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Диназ (Вышгород)
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