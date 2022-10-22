Полесье - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Полесье" в нынешнем сезоне играет очень мощно. Подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже 490 минут. "Эпицентр" старт чемпионата может занести себе в актив, но сейчас команда переживает не лучшие времена. Команда Сергея Нагорняка не побеждает в течение трех матчей, а также не забивает уже 187 минут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.