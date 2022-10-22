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Полесье - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция
Испытания для гостей
Фото: ФК Полісся
"Полесье" в нынешнем сезоне играет очень мощно. Подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже 490 минут. "Эпицентр" старт чемпионата может занести себе в актив, но сейчас команда переживает не лучшие времена. Команда Сергея Нагорняка не побеждает в течение трех матчей, а также не забивает уже 187 минут.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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