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Полесье - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Испытания для гостей

Полесье - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" в нынешнем сезоне играет очень мощно. Подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже 490 минут. "Эпицентр" старт чемпионата может занести себе в актив, но сейчас команда переживает не лучшие времена. Команда Сергея Нагорняка не побеждает в течение трех матчей, а также не забивает уже 187 минут.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Полесье (Житомир) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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