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Карпаты - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Западное дерби во Львове
Фото: facebook.com/fcnyva1978
"Карпаты" в домашнем матче будут стремиться реабилитироваться за неудавшиеся результаты в прошлых турах. Однако, встречу с "Нивой" легкой прогулкой назвать нельзя. Под руководством Сергея Задорожного тернопольский коллектив в течение пяти матчей не проигрывает. Отметим, что новичок "Нивы" Александр Дударенко в прошлом сезоне играл за львовский клуб.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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