Карпаты - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Карпаты" в домашнем матче будут стремиться реабилитироваться за неудавшиеся результаты в прошлых турах. Однако, встречу с "Нивой" легкой прогулкой назвать нельзя. Под руководством Сергея Задорожного тернопольский коллектив в течение пяти матчей не проигрывает. Отметим, что новичок "Нивы" Александр Дударенко в прошлом сезоне играл за львовский клуб.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.