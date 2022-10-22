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Карпаты - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Западное дерби во Львове

Карпаты - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: facebook.com/fcnyva1978

UA-Футбол
Новина українською

"Карпаты" в домашнем матче будут стремиться реабилитироваться за неудавшиеся результаты в прошлых турах. Однако, встречу с "Нивой" легкой прогулкой назвать нельзя. Под руководством Сергея Задорожного тернопольский коллектив в течение пяти матчей не проигрывает. Отметим, что новичок "Нивы" Александр Дударенко в прошлом сезоне играл за львовский клуб.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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