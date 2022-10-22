Лидер восточной группы посетит Полтаву, шанс на дебютную победу для Мариуполя. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье тремя матчами завершится девятый тур в Первой лиге. Шанс закрепиться на первом месте в группе имеет "Оболонь". Для этого киевлянам следует побеждать "Полтаву".

Группа А

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) – ФСК "Мариуполь"

23.10.2022. 12:00. Ивано-Франковск. "Рух"

ФСК "Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. Однако, в прошлом туре подопечные Красноперова всех приятно удивили. Мариупольцы отобрали очки у львовских "Карпат". На выезде команда играет неудачно – четыре поражения. "Прикарпатье" в нынешнем чемпионате выступает нестабильно. Поражение от "Полесья" не удивило, но за игрой подопечные Рыпана выглядели неплохо. Отметим, что иванофранковцы в Первой лиге уже шесть матчей не играют вничью. Может быть, эта серия прервется в противостоянии с дебютантом?

Группа Б

"Полтава" - "Оболонь" (Киев)

23.10.2022. 14:00. Полтава. "Молодежный"

Лидер группы по итогам прошедшего тура приезжает в Полтаву, где ему будет противостоять дебютант Первой лиги. Полтавчане забивают в течение четырех матчей, но продлить эту голевую серию будет непросто, ведь киевляне не пропускают уже 287 минут. В случае победы киевляне могут закрепиться на первом месте в группе. Отметим, что подопечные Сысенко дебютировали в Первой лиге именно игрой против "пивоваров" (1:2). Свой 150-й матч в Первой лиге может сыграть Артем Терехов ("Оболонь").

ФК "Чернигов" - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)

23.10.2022. 13:00. Чернигов. "Юность"

Матч первого круга был перенесен на более поздний срок, поэтому для команд это будет дебютное очное противостояние. "Чернигов" в родных стенах не может похвастаться набранными зачетными пунктами - всего одно очко в четырех матчах. "Горняк-Спорт" подходит к игре после чрезвычайно эмоциональной ничьей с "Полтавой" (1:1). Подопечные Жабченко вдевятером на последних минутах забили спасительный гол. Такой результат должен придать последней команде группы положительных эмоций. Отметим, что матч будут пропускать Дмитрий Шинкаренко и Юрий Сеницкий. Сможет ли тренерский штаб "Горняка-Спорт" достойно заменить этих ключевых игроков?