Первая лига. Диназ и Буковина снова играют вничью

Субботнюю программу девятого тура в Первой лиге открывала встреча в Демидове, где "Диназ" принимал "Буковину". Игра первого круга между этими соперниками завершилась без голов.

Из-за российских террористов начало противостояния было отложено на час. Таковы реалии нынешнего чемпионата.

Уже в дебюте Антон Салабай забил, но арбитр зафиксировал нарушение правил. Досталось Артуру Новотрясову. В первой половине встречи владели инициативой подопечные Головко. Однако, в заключительной трети поля вышгородцам не хватало нестандартных действий. На фоне своих партнеров выделялся Ярослав Богунов, который постоянно пытался обострять впереди. Именно после его навеса со штрафного Ичанский нанес мощный удар, и после рикошета от Пеца мяч оказался в сетке - 1:0. "Буковина" до перерыва игрой в атаке не впечатлила. Однако, этого можно было ожидать, ведь черновчане до этого забили всего четыре гола.

К сожалению, почти весь второй тайм болельщики не смогли увидеть, ведь на стадионе выключился свет. Из-за технических проблем генератор не удавалось запустить, поэтому всю информацию о ходе матча можно было узнать только с сайта ПФЛ.

На 55-й минуте гости сравняли счет. Василий Палагнюк реализовал одиннадцатиметровый – 1:1. В конце встречи активнее играли хозяева, но забить победный мяч так и не смогли. Матч завершился вничью – 1:1. "Диназ" и "Буковина" во второй раз в сезоне не смогли выявить победителя.

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"Диназ" - "Буковина" 1:1

Голы: Ичанский (27) - Палагнюк (55, пен)

Предупреждение: Салабай (6), Рябый (7), Кириченко (15)

"Диназ": Вадим Солдатенко, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека, Валентин Корешков, Сергей Ичанский, Александр Литвинов, Олег Кос, Ярослав Богунов, Даниил Кириченко, Антон Салабай, Андрей Волошин, Станислав Мораренко

"Буковина": Виталий Чеботарев, Денис Рябый, Василий Гакман, Никита Комисар, Артур Новотрясов, Владимир Столяр, Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук