Первая лига. Дубль Будковского помог Полесью разгромить Эпицентр

В Житомире встречалась первая и третья команда западной группы. "Полесье" набрало максимальное количество очков в четырех матчах подряд. К тому же, подопечные Калитвинцева не пропускали 490 минут. "Эпицентру" стоило прыгнуть выше головы, чтобы добиться положительного результата в этой игре.

Несмотря на все ожидания в начале встречи интереснее смотрелись гости. Опасно со штрафного пробивал Жмурко, но мяч пролетел мимо ворот. Уже через несколько минут обязан был забивать Гирный, но Максим не сумел переиграть кипера "Полесья".

На помощь хозяевам пришел главный бомбардир чемпионата. Морозко навесил, а Филипп Будковский ударом головой открыл счет в матче – 1:0. Через несколько минут опять же Гирный мог сравнивать счет, но нападающий "Эпицентра" перебросил ворота. Очень хороший первый тайм в исполнении подопечных Нагорняка. Если бы не подвела реализация, то счет должен быть совсем другой.

Сразу после перерыва больше контролировали мяч игроки "Эпицентра", а житомиряне играли по счету. От "Полесья" именно в атаке ожидали большего, но такую тактику избрал тренерский штаб.

Однако, через несколько минут хозяева сняли все вопросы о победителе игры. Опять же фланговая атака привела к забитому мячу. Козак навесил, а Будковский снова мастерски пробил в угол – 2:0. Не успели гости прийти в себя, как пропустили еще. Янаков реализовал выход один на один – 3:0. Класс есть класс... После этого вернуться в игру гости уже не смогли.

В итоге, матч завершился разгромной победой "Полесья". Подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже в течение 580 минут. Лидера чемпионата никто не может остановить.

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"Полесье" - "Эпицентр" 3:0

Голы: Будковский (23, 65), Янаков (67)

Предупреждение: Червак (16), Беженар (20), Чепелюк (36), Кушниренко (45), Нестеров (90+1)

"Полесье": Олег Кудрик, Андрей Нестеров, Владислав Вакула (Денис Янаков, 52), Владислав Огиря, Евгений Морозко, Владислав Шаповал, Василий Грицук (Дмитрий Шастал, 66), Вадим Червак, Филипп Будковский, Артём Козак (Максим Андрущенко, 78), Богдан Кушниренко

"Эпицентр": Роман Жмурко, Степан Григоращук, Евгений Шевченко (Станислав Кристин, 84), Александр Чепелюк, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Беженар, Владислав Кристин, Тарас Горилый (Николай Миронюк, 46), Олег Ничипоренко, Максим Гирный