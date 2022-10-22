Первая лига. Карпаты вырывают победу в дерби

В заключительном на сегодня матче Первой лиги встречались "Карпаты" и "Нива". Для львовян результат этой игры был чрезвычайно важен, ведь нужно было реабилитироваться после неудач в прошлых турах. Отметим, что Андрей Тлумак оставил в запасе лидера львовян Дениса Кожанова.

Первый тайм не порадовал поклонников Первой лиги атакующим футболом. "Карпаты" больше контролировали мяч, но остроты впереди не было. Голевые моменты до перерыва команды создали после угловых. Сначала Зинь пробил мимо ворот с нескольких метров, а в следующей атаке Игорь Дуць в упор расстреливал Механива, но голкипер "Карпат" сыграл блестяще. На перерыв команду ушли без голов.

Уже на первой минуте второго тайма Арсентий Дорошенко отважился на удар из-за пределов штрафной, но мяч попал в штангу. Фортуна в этом эпизоде была на стороне львовян. С позиционной игрой были большие проблемы у "Карпат". Казалось, никаких выводов из игры против "Мариуполя" подопечные Тлумака не сделали. Безусловно, гости защищались организованно, но и львовяне своими действиями не создавали проблем тернополянам.

На 64-й минуте рикошет помог "Карпатам". Мяч оказался у Таранухи, но Ростислав с близкого расстояния не смог переиграть Механива. Второй сейв голкипера "Нивы". Многочисленные нарушения правил существенно сбивали и без того невысокий темп игры. На 73-й минуте Тарануха все же отправил мяч в сетку, но у нападающего "Карпат" зафиксировали положение вне игры.

Прибавили в активности хозяева после середины второго тайма. Вариативность в игре появилась только после появления на поле Дениса Кожанова.

В компенсированное время "Карпаты" все-таки вырвали победу. После подачи с углового забил Дмитрий Махнев – 1:0. Таким образом, львовяне после двух поражений наконец-то побеждают.

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"Карпаты" - "Нива" 1:0

Голы: Махнев (90+2)

Предупреждения: Рябов (20), Козак (34), Хруставка (40), Слива (51), Галенков (58) , Демчук (59), Гатала (87)

"Карпаты": Роман Лёпка, Игорь Дуць, Андрей Ткачук (Денис Кожанов, 63), Амбросий Чачуа, Артур Рябов, Иван Когут (Александр Климец, 69), Ростислав Тарануха, Николай Когут (Дмитрий Махнев, 63), Олег Лень, Владислав Приймак, Денис Галенков

"Нива": Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка (Максим Процив, 68), Андрей Ризнык, Игорь Гатала (Андрей Бей, 90+1), Роман Волохатый, Богдан Козак (Руслан Дедух, 68), Роман Слива, Арсентий Дорошенко (Даниил Сухоручко, 80), Максим Демчук