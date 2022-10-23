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Прикарпатье - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Стартовый воскресный матч в Первой лиге

Прикарпатье - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

"Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. К тому ж, е подопечные Красноперова все свои четыре выездных матча проиграли. Смогут ли дебютанты Первой лиги наконец-то набрать очки в гостях? Это непростая задача, ведь иванофранковцы не подарок для любого соперника.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФСК Мариуполь
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