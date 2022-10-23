Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартовый воскресный матч в Первой лиге
Фото: ФК Прикарпаття
"Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. К тому ж, е подопечные Красноперова все свои четыре выездных матча проиграли. Смогут ли дебютанты Первой лиги наконец-то набрать очки в гостях? Это непростая задача, ведь иванофранковцы не подарок для любого соперника.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2022
- Усик встретился с одним из самых известных фактеров мира. Фото
- Феерия, триллер и комедия в одном акте. Фиорентина - Интер 3:4. Обзор матча, видео голов
- Первая лига. Карпаты вырывают победу в дерби
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Новости по теме
- 18:18 Украинские Лидер восточной группы посетит Полтаву, шанс на дебютную победу для Мариуполя. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 16:45 Украинские Интригующее противостояние в Ивано-Франковске, испытания для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 15:30 Украинские ФСК Мариуполь - Прикарпатье 1:1. Первые набранные очки неудачников первого тура
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн