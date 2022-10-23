Первая лига
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Чернигов - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние в Чернигове
Фото: ФК Гірник-Спорт
Для команд это дебютное очное противостояние, ведь игра первого круга была перенесена на более поздний срок. "Чернигов" дома набрал всего один зачетный пункт. Возможно, именно против "Горняка-Спорт" новичок Первой лиги впервые выигрывает в родных стенах?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13:00
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