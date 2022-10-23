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Полтава - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительная игра тура
Фото: СК Полтава
Девятый тур в Первой лиге завершится игрой в Полтаве, где местная команда будет принимать "Оболонь". В случае победы киевляне снова смогут оторваться от "ЛНЗ". "Оболонь" не пропускает в течение 287 минут. Сможет ли "Полтава" прервать эту серию?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00
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