Полтава - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Девятый тур в Первой лиге завершится игрой в Полтаве, где местная команда будет принимать "Оболонь". В случае победы киевляне снова смогут оторваться от "ЛНЗ". "Оболонь" не пропускает в течение 287 минут. Сможет ли "Полтава" прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14:00