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Классический лев и старая эмблема. Карпаты представили свой обновленный клубный автобус

Первая лига
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Выглядит эффектно

Классический лев и старая эмблема. Карпаты представили свой обновленный клубный автобус

Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий

Новина українською

Львовские "Карпаты" представили обновленную версию своего клубного автобуса. Соответствующий видеоролик "львы" опубликовали в Instagram.

Автобус оформлен в классических для "Карпат" цветах зеленого оттенка с изображениями льва, болельщика и эмблемой клуба.

Отметим, что обновленные "Карпаты" проводят второй сезон в профессиональном футболе. Благодаря удачным выступлениям в прошлом розыгрыше Второй лиги "львы" поднялись в Первую лигу, где на данный момент занимают второе место в группе А.

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В статье: Карпаты (Львов)
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