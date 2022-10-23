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Классический лев и старая эмблема. Карпаты представили свой обновленный клубный автобус
Выглядит эффектно
Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий
Львовские "Карпаты" представили обновленную версию своего клубного автобуса. Соответствующий видеоролик "львы" опубликовали в Instagram.
Автобус оформлен в классических для "Карпат" цветах зеленого оттенка с изображениями льва, болельщика и эмблемой клуба.
Отметим, что обновленные "Карпаты" проводят второй сезон в профессиональном футболе. Благодаря удачным выступлениям в прошлом розыгрыше Второй лиги "львы" поднялись в Первую лигу, где на данный момент занимают второе место в группе А.
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