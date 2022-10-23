Первая лига. Сенсационное поражение Оболони в Полтаве

В заключительном матче девятого тура Первой лиги встречались "Полтава" и "Оболонь". Лидеры группы по итогам прошлого тура не имели права терять очки, если хотели сохранить лидирующую позицию.

Начало встречи шокировало всех. Копытов прострелил с фланга, а Костенко отправил мяч в сетку. Ян пробивал по центру, но скользкий газон сыграл злую шутку с Назарием Федоривским – 1:0. Таким образом, "сухая" серия "пивоваров" закончилась (290 минут без пропущенных мячей).

В первом тайме хозяева проявили себя с лучшей стороны, а киевляне разочаровали. Еще до перерыва Таранушич после подачи с углового мог увеличивать преимущество "Полтавы", но в этот раз блестяще сыграл голкипер "Оболони".

Сразу после перерыва прибавили в активности подопечные Иващенко. Это и не удивительно, ведь поражение не устраивало киевлян. Однако, полтавчане очень хорошо в этом матче выходили из защиты в нападение. Шанс удвоить преимущество "Полтавы" имел Щербак, но ему не удалось переиграть Федоровского.

Сравнивать счет нужно было гостям, но с конструктивом у "пивоваров" сегодня были проблемы. Такой невнятной игры от "Оболони" мало кто ожидал. Следует отдать должное подопечным Сысенко, которые не только организованно защищались, но и не боялись выбегать в атаку.

Забить лидер Первой смог только после стандарта. Руслан Черненко со штрафного переправил мяч в сетку. Этот гол станет украшением всего тура.

В компенсированное время Дмитрий Щербак приносит сенсационную победу "Полтаве" – 2:1. Защитники киевлян забыли о лучшем нападающем соперников. "Оболонь" упускает шанс оторваться от "ЛНЗ".

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"Полтава" - "Оболонь" 2:1

Голы: Костенко (4) , Щербак (90+4) - Черненко (75)

"СК Полтава": Ян Вичный, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй (Богдан Бычков, 70), Сергей Каретник, Владислав Даниленко, Вадим Таранушич, Николай Бужин, Ян Костенко (Валерий Гайван, 82), Дмитрий Копитов, Александр Томенко

"Оболонь": Назарий Федоривский, Даниил Карась, Артем Терехов, Александр Осман, Олег Слободян (Максим Ермоленко, 61), Александр Чернов, Руслан Черненко, Егор Прокопенко, Виталий Груша (Александр Батальский, 61), Максим Покотилюк (Дмитрий Фатеев, 46), Игорь Краснопир (Сергей Машталир, 86)