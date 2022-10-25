Первая лига. Скорук принимает Металлург в перенесенном матче пятого тура

Сегодня сыграют перенесенный матч пятого тура Первой лиги, в котором "Скорук" будет принимать "Металлург". Напомним, что игра должна была состояться еще 24 сентября, но в целях безопасности ее перенесли.

Группа Б

"Скорук" (Томаковка) - "Металлург" (Запорожье)

25.10.2022. 14:00. Умань. "Центральный"

Прошлый тур был очень эмоционален для томаковцев. Уже к 17-й минуте "Скорук" уступал "Чернигову", к тому же удалили Малыша. Однако, именно в меньшинстве подопечные Александра Степанова заиграли гораздо активнее впереди. Благодаря характеру и мастерству Александра Мишуренко "Скорук" смог сыграть вничью (3:3). Эта ничья должна придать команде уверенность в своих силах. "Металлург" также проявил себя с лучшей стороны в прошлую пятницу. Запорожцы создали немало проблем черкасскому "ЛНЗ", но в компенсированное время все же пропустили и проиграли. Смогут ли подопечные Микитина как можно скорее забыть об этом результате и настроится на следующий бой? Особое внимание защитникам "Металлурга" стоит обратить на лучшего бомбардира группы Александра Мишуренко, который уже успел забить шесть голов.