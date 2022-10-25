Первая лига. Ассист голкипера помог Скоруку сыграть вничью с Металлургом

В перенесенном матче пятого тура Первой лиги встречались "Скорук" и "Металлург". В случае победы, запорожцы могли вернуться на третье место. В день игры свое 34-летие праздновал главный бомбардир томаковцев Александр Мишуренко.

К сожалению, пересмотреть трансляцию в обычном качестве зрители не смогли. До 30-й минуты футбол можно было наблюдать благодаря съемке на одну камеру, а затем картинка вообще исчезла. Отметим, что из-за отсутствия света тренеры вынуждены были проводить предыгровую установку на трибунах. Однако, такие реалии нашей жизни.

В первом тайме темп игры был невысоким. Командам не хватало конструктива в заключительной трети поля. Борьба, борьба и еще раз борьба. Именно с этим словом ассоциировалась первая половина встречи. Однако, голевой момент до перерыва все же был. Александр Мишуренко на скорости ворвался в штрафную, но переиграть Байду не смог. Что происходило на поле в заключительные 15 минут тайма мы не знаем, но отдыхать команды ушли без голов.

Сразу после перерыва опасно пробивал Белоцерковец, но мяч пролетел мимо ворот. На 53-й минуте запорожцы открыли счет. Шалфеев подал, а Кича головой пробил в угол – 0:1. Уже в следующей атаке хозяева отыгрались. Варцаба выбил мяч вперед, а Шмигельский обыграл Сокола и пробил мимо голкипера – 1:1. Вот такого футбола мы ждали с первых минут.

После активного старта второго тайма команды снова успокоились. Никто из соперников не хотел рисковать. Возможно, все же усталость сказывалась, ведь в пятницу "Металлург" и "Скорук" сыграли очень непростые поединки. Стандарт мог принести победу "Скоруку", но Плахтырь не попал по воротам после навеса Разуваева со штрафного. Хозяева даже забили, но у Переборы было зафиксировано положение вне игры.

В итоге, равная игра завершилась справедливой ничьей.

VBET UA Первая лига. 5-й тур

"Скорук" - "Металлург" 1:1

Голы: Шмигельский (54) - Кича (53)

Удаление: Векляк (90+2)

"Скорук": Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Илья Цуркан, 80), Александр Мишуренко, Артем Перебора, Святослав Шаповалов (Даниил Боженар, 84), Владислав Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

"Металлург": Назар Байда, Богдан Сокол (Максим Воробей, 64), Егор Шалфеев, Валерий Сад (Алексей Сидоров, 64), Богдан Могильный (Владимир Белоцерковец, 30) , Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко