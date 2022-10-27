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Матч тура в Кременчуге, противостояние в Дунаевцах. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига
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Стартует десятый тур в Первой лиге

Матч тура в Кременчуге, противостояние в Дунаевцах. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу двумя матчами стартует десятый тур в Первой лиге. Отмечаем игру в Кременчуге, где "Кремень" будет принимать "ЛНЗ".

Группа А

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Диназ" (Вышгород)

28.10.2022. 14:00. Дунаевцы. "Колос"

Подопечные Сергея Нагорняка в четырех предыдущих матчах набрали всего два очка. К тому же, команда не забивает в течение 277 минут. В прошлом туре "Эпицентр" против "Полесья" неплохо выглядел в первом тайме, но ужасная реализация моментов, а также невнятная игра после перерыва привела к разгромному поражению (0:3). Домашняя игра с "Диназом" - шанс реабилитироваться за провальные результаты и наконец-то одержать желаемую победу. Однако, сделать это будет не так и просто, ведь подопечные Александра Головко хоть и не хватают звезд с неба, но и редко проваливаются.

Группа Б

"Кремень" (Кременчуг) - "ЛНЗ" (Черкассы)

28.10.2022. 13:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. Бабаева"

Интересное и интригующее противостояние нас ожидает в Кременчуге. Подопечные Романа Локтионова в нынешнем сезоне всегда играют ярко и такой стиль не может не нравиться. Команда уже успела забить 18 (!) мячей и это лучший показатель в группе. В прошлом туре "Кремень" расписал мировую с "Скоруком" (3:3). Таким образом, хозяева завершили безничейную серию в Первой лиге, которая длилась шесть матчей - три победы и три поражения. "ЛНЗ" неделю назад на последних секундах выиграл победу над "Металлургом" (1:0). Эти три очка позволили коллективу Ковпака догнать "Оболонь". Безусловно, номинальными фаворитами противостояния являются гости, но "Кремень" доказал, что с ним следует считаться.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Диназ (Вышгород) ЛНЗ (Черкассы) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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