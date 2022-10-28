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Кремень - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра десятого тура

Кремень - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЛНЗ

UA-Футбол
Новина українською

"Кремень" и "ЛНЗ" откроют программу десятого тура в Первой лиге. Эту игру можно считать центральной в туре, ведь встретятся вторая команда группы и коллектив, который приятно всех удивил. Подопечные Локтионова всегда нацелены на атаку и уже успели забить 18 голов. Сможет ли защита "ЛНЗ" сдержать дерзких хозяев?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) ЛНЗ (Черкассы)
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