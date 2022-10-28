Встреча аутсайдеров восточной группы, Мариуполь принимает лидера. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу будут сыграны четыре матча десятого тура в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Прикарпатье".

Группа А

"Нива" (Тернополь) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

29.10.2022.12:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Шухевича"

В Тернополе сыграют соседи в таблице, которых отделяет всего одно очко. В прошлом туре "Прикарпатье" порадовало игру в атаке против "Мариуполя", но вырвать победу так и не смогли (2:2). "Нива" на последних секундах уступила "Карпатам". Обе команды отличаются своей неуступчивостью. "Нива" приятно удивляет своей игрой в защите. Лишь пять пропущенных голов за девять игр (лучше только у лидера "Полесья" – три). Смогут ли гости найти ключи к обороне тернополян? Отметим, что даже "Полесье" не смогло этого сделать. В случае победы "Прикарпатье" сможет обойти своего конкурента.

ФСК "Мариуполь" - "Полесье" (Житомир)

29.10.2022. 13:30. Демидов. "Диназ"

Настоящее испытание ожидает дебютанта Первой лиги. Подопечные Юрия Калитвинцева набрали фантастическую форму. "Полесье" не теряет очки уже пять туров подряд. Житомиряне не пропускают в течение рекордных для клуба 580 минут. Подопечные Красноперова постепенно адаптируются в первой лиге. ФСК "Мариуполь" отобрал очки у "Карпат" и "Прикарпатья". Однако, в игре с "Полесьем" давление на защиту хозяев будет очень сильным. Смогут ли мариупольцы удивить лидера группы?

Группа Б

МФК "Металлург" (Запорожье) – СК "Полтава"

29.10.2022. 13:00. Киев. "Левый берег"

В Киеве запорожцы будут принимать команду, которая совершила самую большую сенсацию в прошлом туре. Подопечные Владимира Сысенко обыграли лидера группы "Оболонь" (2:1). К тому же, результат соответствовал течению событий на поле. Новичок дивизиона преобладал по количеству и точности ударов, интенсивности прессинга, статистическому показателю ожидаемых голов. Таким образом, "Полтава" смогла прервать сухую серию "Оболони", которая составляла 291 минуту. "Металлург" на неделе сыграл вничью со "Скоруком" в перенесенном матче пятого тура (1:1). Таким образом, подопечные Микитина прервали шестиматчевую безничейную серию. Фаворита в нынешнем противостоянии сложно выявить, но можно не сомневаться, что нас ожидает интересное и интригующее противостояние.

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Скорук" (Томаковка)

29.10.2022. 14:00. Горишние Плавни. "Юность"

Последняя команда группы в конце встречи уступила "Чернигову" и потеряла важный зачетный пункт. Отсутствие Дмитрия Шинкаренко и Юрия Сеницкого отразилось на игре "Горняка-Спорт". "Скорук" хоть и опережает своего соперника всего на одно очко, но подопечные Степанова производят неплохое впечатление своей игрой. Ахиллесова пята обеих команд – это защита (30 пропущенных голов на двоих). К тому же, у подопечных Жабченко еще и существенные проблемы в нападении - всего пять забитых мячей. Нас ожидает лобовая игра за шесть очков.