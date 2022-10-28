Первая лига. ЛНЗ и Кремень победителя не выявили

В стартовом матче десятого тура Первой лиги встречались команда с лучшей атакой и коллектив, который меньше всех пропускает. Подопечные Романа Локтионова приятно удивляют своей игрой в атаке. Игроки "Кременя" с начала чемпионата, если забивают голы, то не менее двух за игру. Ожидалось, что этот выезд будет непростым для второй команды группы.

С первых минут гости на правах фаворита противостояния завладели инициативой и уже на 12-й минуте открыли счет. Владислав Хамелюк отважился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась Владиславу – 1:0. В этом эпизоде игроки "Кремня" недоработали возле собственной штрафной.

У хозяев мяч вообще не держался. До заключительной трети поля подопечные Романа Локтионова доходили редко. Не такую игру мы ожидали от кременчугского коллектива. После забитого мяча черкащане начали играть по счету и им это удавалось. Больше до перерыва голов не забивали.

В начале второго тайма гости могли увеличивать свое преимущество, но удар Ивана Тищенко заблокировал защитник. После этого хозяева прибавили в активности. Разговор с Локтионовым пошел на пользу футболистам "Кремня". На 56-й минуте после прострела Вивдича в одно касание между ног Самойленко пробил Галата - 1:1. Замена сработала! Спустя еще несколько минут с правого фланга опасно пробивал Савицкий, но надежно сыграл Самойленко. "ЛНЗ" начал проваливаться в защите. Такого в первом тайме не было.

На 66-й минуте свой случай момент гости, но Владислав Хамелюк на этот раз не попал в створ. В конце встречи "ЛНЗ" снова стало больше контролировать мяч, ведь команда не имела права терять очки. Однако, вырвать победу гости так и не смогли.

VBET UA Первая лига. 10-й тур

"Кремень" - "ЛНЗ" 1:1

Голы: Галата (56) - Хамелюк (12)

"Кремень": Даниил Ермолов, Виктор Пилипенко, Орест Панчишин (Денис Галата, 46), Андрей Савицкий (Симон Галоян, 71), Даниил Сидоренко, Кирилл Матвеев 9Владислав Молько, 80), Давронбек Азизов, Даниил Фальковский, Владислав Бондарь (Иван Куц, 66), Максим Агапов, Александр Вивдич (Родион Лисняк, 80)

"ЛНЗ": Кирилл Самойленко, Игорь Солдат, Антон Евдокимов (Никита Полюлях, 71), Владислав Хамелюк, Александр Мигунов (Антон Савин, 46), Олег Тарасенко, Павел Замуренко (Ярослав Галенко, 76), Иван Тищенко, Сергей Копил (Денис Долинский, 64), Сергей Швец, Андрей Ляшенко (Владислав Нехтий, 46)