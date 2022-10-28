Первая лига. Эпицентр одерживает волевую победу над Диназом

В матче десятого тура Первой лиги встречались "Эпицентр" и "Диназ". Подопечные Сергея Нагорняка в течение четырех матчей не побеждали, поэтому в домашнем матче стремились исправить эту статистику. Отметим, что вышгородцы на выезде играют лучше дома (семь очков в гостях, против всего двух в домашних играх).

Начало встречи шокировало хозяев. После навеса с фланга Олег Кос сбросил на Богунова, который расстрелял ворота Чернобая - 0:1. Защитники "Эпицентра" забыли об одном из лидеров "Диназа". После пропущенного мяча подопечные Нагорняка прибавили в активности, однако с конструктивом были существенные проблемы. Можно вспомнить разве что удар Стеня со штрафного, но в этом эпизоде надежно сыграл Солдатенко.

Казалось, что команды пойдут на перерыв с преимуществом гостей, но в компенсированное время игрокам "Эпицентра" все же удалось сравнять счет. После розыгрыша углового Шевченко навесил на Гирного, который пробил в угол и мяч после рикошета от защитника залетел в ворота - 1:1.

В начале второго тайма опасно пробивал Салабай, но Антону не хватило точности. Однако, уже через несколько минут подопечные Головка снова вышли вперед. Мораренко решился на удар из-за пределов штрафной и мяч залетел в ворота – 1:2. Безусловно, этот гол войдет в число лучших в туре.

На 58-й минуте после удара Пучковского пришлось вступать в игру Солдатенко. После пропущенного мяча добавили в активности хозяева, но футболисты "Диназа" умело перекрывали свободные зоны. Многочисленным атакам хозяев не хватало логического завершения.

На 83-й минуте Руслан Буряк из-за пределов штрафной попал в девятку – 2:2. Дебютный забитый мяч для Руслана на профессиональном уровне. Через несколько минут хозяева вышли вперед. Станислав Кристин прострелил, а Гирный в касание пробил в угол – 3:2. Безумная концовка встречи.

Таким образом, "Эпицентр" впервые за шесть туров побеждает.

VBET UA Первая лига. 10-й тур

"Эпицентр" - "Диназ" 3:2

Голы: Гирный (45+2 ,87), Буряк (83) - Богунов (5), Мораренко (53)

"Эпицентр": Сергей Чернобай, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Сергей Стень (Олег Ничипоренко, 82), Юрий Глущук (Руслан Буряк, 67), Андрей Беженар, Николай Миронюк (Александр Чепелюк, 59), Владислав Кристин, Тарас Пучковский (Станислав Кристин, 59), Владислав Мороз, Максим Гирный

"Диназ": Вадим Солдатенко, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека (Сергей Билоус, 46), Валентин Корешков, Александр Литвинов, Олег Вакуленко, Олег Кос (Антон Салабай, 46), Ярослав Богунов, Максим Кулиш (Сергей Старенький, 46), Станислав Пестрецов, Андрей Волошин, Станислав Мораренко (Даниил Кириченко, 72)