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Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра субботы в Первой лиге
Фото: ФК Прикарпаття
В нынешнем сезоне "Нива" под руководством Сергея Задорожного на своем поле еще не проигрывала – две победы и ничья. К тому же, тернополяне пропустили всего пять мячей (лучше всего у "Полесья" - три). Сможет ли "Прикарпатье" отобрать очки в 100-м домашнем матче "Нивы" в Первой лиге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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