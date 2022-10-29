Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В нынешнем сезоне "Нива" под руководством Сергея Задорожного на своем поле еще не проигрывала – две победы и ничья. К тому же, тернополяне пропустили всего пять мячей (лучше всего у "Полесья" - три). Сможет ли "Прикарпатье" отобрать очки в 100-м домашнем матче "Нивы" в Первой лиге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.