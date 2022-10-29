Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФСК Мариуполь - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Испытания для новичка
Фото: ФК Полісся
В Демидове новичок Первой лиги будет принимать лидера группы. Подопечные Юрия Калитвинцева выиграли пять матчей подряд и не пропускают уже 580 минут. Смогут ли мариупольцы наконец-то прервать "сухую" серию Кудрика? Наверное, это основной вопрос матча.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13:30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 октября 2022
- Феномен Мудрика. Вот почему главный талант Шахтера стоит 100 млн
- Ломаченко и Ортис дали последние комментарии перед поединком
- Первая лига. Ассист голкипера помог Скоруку сыграть вничью с Металлургом
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн