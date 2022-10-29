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Металлург - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интригующее противостояние в Киеве

Металлург - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

На стадионе "Левый берег" запорожский "Металлург" будет принимать команду, которая совершила главную сенсацию прошлого тура. Напомним, что "Полтава" обыграла "Оболонь" (2:1). Подопечные Владимира Сысенко в гостевых матчах в Первой лиге еще не побеждали. Может, пришло время исправить эту статистику?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: СК Полтава Металлург (Запорожье)
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