Металлург - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На стадионе "Левый берег" запорожский "Металлург" будет принимать команду, которая совершила главную сенсацию прошлого тура. Напомним, что "Полтава" обыграла "Оболонь" (2:1). Подопечные Владимира Сысенко в гостевых матчах в Первой лиге еще не побеждали. Может, пришло время исправить эту статистику?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.