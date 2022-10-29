Вдохновленные Карпаты посетили Черновцы, шанс на единоличное лидерство для Оболони. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье двумя матчами завершается десятый тур Первой лиги. Сможет ли "Оболонь" воспользоваться потерями очков "ЛНЗ" и оторваться от своего главного конкурента?

Группа А

"Буковина" (Черновцы) - "Карпаты" (Львов)

30.10.2022. 13:00. Черновцы. "Буковина"

"Карпаты" подходят к игре в Черновцах после сверхважной победы над "Нивой" (1:0). Для "Буковины "это будет первая домашняя игра после трех выездных подряд. Похвастаться результатами подопечные Мельничука не могут – всего два очка. Львовяне на выезде пропускают в течение трех игр подряд (четыре гола). Возможно, пора наконец-то прервать эту серию? Подопечные Тлумака должны побеждать, если учитывать их амбиции. Сможет ли Андрей Мельничук в своем десятом тренерском матче в Первой лиге приготовить сюрприз фавориту?

Группа Б

"Оболонь" (Киев) - ФК "Чернигов"

30.10.2022. 14:00. Киев. "Оболонь-Арена"

Киевляне в прошлом туре разочаровали собственных болельщиков. Поражение в Полтаве никак не соответствует амбициям лидера группы. "Чернигов" неделю назад одержал дебютную домашнюю победу в Первой лиге. Безусловно, такой результат придаст команде положительных эмоций. Однако, выезд в Киев обещает быть очень сложным, ведь "пивовары" будут стремиться реабилитироваться за провальный результат. К тому же, "Оболонь" дома побеждает в течение четырех игр подряд. Отметим, что в случае победы киевляне смогут снова оторваться от "ЛНЗ". Свой 60-й тренерский матч в Первой лиге проведет Александр Иващенко.