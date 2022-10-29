Первая лига. Нива Тернополь в домашнем матче разгромила Прикарпатье

В Тернополе "Нива" принимала "Прикарпатье". В нынешнем сезоне "Нива" под руководством Сергея Задорожного на своем поле еще не проигрывала – две победы и ничья. К тому же, тернополяне пропустили всего пять мячей (лучше всего у "Полесья" - три).

Первый момент в матче создали гости, но мяч после удара Писка пролетел выше ворот. Команды пытались играть на встречных курсах, но конструктива впереди не хватало. В середине первого тайма помог хозяевам стандарт. Арсентий Дорошенко с углового подал на дальнюю штангу, а Максим Демчук забил в пустые ворота – 1:0. В следующей атаке подопечные Задорожного забили еще раз, и опять же после стандарта. Богдан Козак после розыгрыша углового навесил, а Зинь в прыжке пробил головой - 2:0. Шокирующее развитие событий для "Прикарпатья". Прийти в себя до перерыва подопечные Рыпана так и не смогли.

После перерыва гости заиграли активнее, но до голевых моментов дело не доходило. Остроту в атаке подопечные Рыпана создавали после стандартов, однако работы у Механива не было. На 60-й минуте "Прикарпатье" осталось в меньшинстве. Вторую желтую за фол против Волохатого получил Демкив. После этого все вопросы о победителе матча были сняты.

На 81-й минуте счет стал разгромным. После быстрой атаки Ризнык отпасовал на Бея, а Андрей пробил в угол – 3:0. Через несколько минут хозяева заработали пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Сухоручко – 4:0.

В итоге, игра завершилась победой "Нивы". Тернопольский коллектив в домашних матчах продолжает идти без потерь уже в четырех матчах подряд.

VBET UA Первый 10-й тур

"Нива" - "Прикарпатье" 4:0

Голы: Демчук (25), Зинь (27), Бей (81), Сухоручко (85)

Удаление: Демкив (60)

"Нива": Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Даниил Сухоручко, Руслан Дедух, Андрей Ризнык, Роман Волохатый, Богдан Козак, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук

"Прикарпатье": Иван Пицан, Василий Француз, Александр Аксёнов, Владислав Бучакчийский, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Никита Титаевский, Максим Стадник, Иван Сондей, Максим Соловьёв, Станислав Демкив