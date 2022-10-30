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Буковина - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовый матч воскресенья в Первой лиге
Фото: ФК Карпати
"Буковина" после трех выездных матчей возвращается на родной стадион. Соперником черновицкого коллектива станут "Карпаты", которые в прошлом туре наконец-то победили. Львовяне могут одержать 20-ю выездную победу в Первой лиге. Напомним, что в первом круге Карпаты дома разгромили черновицкую команду со счетом 4:0. Смогут ли подопечные Мельничука удивить своего именитого соперника?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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