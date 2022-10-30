Первая лига. Волевая победа Карпат в Черновцах

В стартовом матче воскресенья в Первой лиге встречались "Буковина" и "Карпаты". Фаворитами матча были львовяне, ведь в первом круге подопечные Тлумака разгромили своего соперника – 4:0. Смогут ли хозяева навязать свою игру более именитой команде? Именно этот вопрос был ключевым накануне встречи.

Подопечные Мельничука уверенно начали матч. Футболисты "Буковины" больше контролировали мяч, не давая львовянам играть в свой футбол. Однако, до голевых моментов дело не доходило. Коллектив из Львова снова разочаровал. "Карпаты" играли очень пассивно, до заключительной трети поля мяч почти не доходил. Непонятно, зачем гости отдали инициативу?

Первый акцентированный удар был на 21-й минуте, когда из-за пределов штрафной пробивал Столяр, но мяч прилетел прямо в руки Лёпки. Через несколько минут Владимир подавал, но мяч после рикошета от защитника попал в перекладину. "Карпаты" огрызнулись на 28-й минуте, когда после подачи Чачуа с углового пробивал Приймак, но надежно сыграл Чеботарев. На перерыв соперники ушли без голов. С игры команды так и не смогли ничего создать в атаке.

В начале второго тайма характер игры не изменился. "Карпаты" продолжали играть вторым номером в матче, где они числились фаворитами. На 51-й минуте Галенков завалил Прокопчука и назначил арбитр пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Палагнюк – 1:0. Третий реализованный пенальти Василия в сезоне. Этот гол хозяева заслужили.

Через несколько минут Новотрясов пробивал в ближний угол, но парировал его удар голкипер львовского клуба. "Карпаты" после пропущенного мяча не изменили свою игру, а "Буковина" сегодня поразила своей смелостью. Однако, если "Карпаты" и дальше так будут играть, то их никто бояться не будет.

Лишь после появления на поле Кожанова у гостей появился конструктив в атаке. После передачи Дениса должен был забивать Чачуа, но Амбросий не смог переиграть Чеботарева. Через несколько минут Кожанов с нескольких метров пробивал, но блестяще в подкате сыграл Палагнюк.

На 81-й минуте стандарт принес пользу гостям. Кожанов прострелил, а Игорь Дуць расстрелял ворота – 1:1. Через несколько минут львовяне уже вышли вперед. Тарануха своей передачей вывел на свидание с голкипером Шаха, который забивал уже в пустые ворота. Не ожидал Виталий Чеботарев ошибки в центре поля Фарасеенко.

На последней минуте основного времени Палагнюк с нескольких метров не попал в створ ворот. В итоге, матч завершился волевой победой "Карпат". Тем не менее, игра львовян сегодня не впечатлила.

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"Буковина" (Черновцы) - "Карпаты" (Львов) 1:2

Голы: Палагнюк (52, пен) - Дуць (81), Шах (85)

"Буковина": Виталий Чеботарев, Александр Жумыга (Илья Скрипник, 46), Денис Рябый, Василий Гакман, Артур Новотрясов, Владимир Столяр (Виталий Фарасеенко, 72), Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук

"Карпаты": Роман Лёпка, Игорь Дуць, Андрей Ткачук (Дмитрий Махнев, 62), Амбросий Чачуа (Артур Шах, 76), Артур Рябов, Ростислав Тарануха, Николай Когут, (Денис Кожанов, 62) Олег Лень, Владислав Приймак, Денис Галенков, Александр Климец (Иван Когут, 46)