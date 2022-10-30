Первая лига. Хет-трик Батальского помог Оболони переиграть Чернигов

"Оболонь" в домашнем матче с "Черниговом" должна была реабилитироваться за поражение в противостоянии с "Полтавой" (1:2). Отметим, что в родных стенах киевляне побеждают четыре матча подряд. Подопечные Иващенко настраивались продолжить эту серию.

Первый тайм порадовал результативностью. На 16-й минуте хозяева открыли счет. Груша отдал в штрафную на Батальского, который мастерски пробил в дальний угол – 1:0. Через 20 минут амбициозные новички Первой лиги отыгрались. Вовк отдал на Кулыка, который на скорости ворвался в штрафную и мощным ударом расстрелял ворота Федоривского – 1:1. Однако. еще до перерыва "пивовары" снова вышли вперед. Черненко навесил на Батальского, а Александр обыграл Сираша и положил мяч в сетку – 2:1. Маэстро! Напомним, что прошлый тур Батальский начинал со скамейки запасных, но сегодня Иващенко доверил ему место в старте и опытный нападающий не подвел.

После перерыва киевляне продолжали контролировать мяч. Больше всего остроты "пивовары" создавали с правого фланга. Отлично настроились на игру сегодня подопечные Иващенко. Выводы после поражения в Полтаве были сделаны. На 53-й минуте после серых рикошетов мяч оказался у Батальского, который пробил мимо Ширая - 3:1. Бенефис капитана "Оболони"!

Еще до своей замены Александр имел несколько шансов на покер, но на этот раз отличится не смог. Киевляне спокойно довели игру до логического завершения.Забить больше хозяевам помешала реализация. В итоге, матч завершился сверхважной победой "Оболони", которая позволила киевлянам оторваться от "ЛНЗ".

VBET UA Первая лига. 10-й тур

"Оболонь" (Киев) - ФК "Чернигов" 3:1

Голы: Батальский (16, 39, 53) - Кулык (35)

"Оболонь": Назарий Федоривский, Артем Терехов, Тарас Мороз, Александр Осман, Александр Батальский (Игорь Краснопир, 70), Олег Слободян (Дмитрий Олейник, 70), Александр Чернов, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Егор Прокопенко, Виталий Груша

ФК "Чернигов": Александр Ширай, Эдуард Галстян, Дмитрий Мироненко (Вячеслав Койдан, 74), Кирилл Кривобороденко (Артур Быбик, 58), Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей (Максим Шумило, 74), Николай Сираш, Максим Сердюк, Роман Вовк, Дмитрий Кулык (Андрей Макаренко, 81)