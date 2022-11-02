Полтава - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче первого тура Первой лиги встретятся "Полтава" и "Горняк-Спорт". Две недели назад полтавское дерби порадовало множеством эмоций и интересной развязкой. На последней минуте Пидручный спас ничью для "Горняка-Спорт". Сейчас гораздо лучше чувствуют себя полтавчане, которые существенно добавили в игре, а "Горняк-Спорт" в течение пяти туров выиграть не может. Победа очень важна для подопечных Жабченко с учетом турнирной таблицы, но "Полтава" очень непростой соперник.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.