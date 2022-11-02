Первая лига. Гол Стрельцова помог Полтаве одержать победу в дерби

В перенесенном матче первого тура Первой лиги встречались "Горняк-Спорт" и СК "Полтава". Подопечные Жабченко пять туров подряд не побеждают, поэтому, учитывая турнирную таблицу, не имели права терять очки. Однако, "Полтава" сейчас на ходу и именно коллектив Сысенко считался фаворитом противостояния.

Хозяева активно начали игру и могли открывать счет уже в дебюте. После прострела с фланга с нескольких метров Евгений Стрельцов не смог переиграть Коваленко. "Горняк-Спорт" также пытался при первой возможности выходить в атаку, но гостям не хватало акцентированной последней передачи. К середине тайма темп игры замедлился. С позиционным футболом были существенные проблемы у обоих коллективов.

В конце первой половины встречи хозяева воспользовались провалом в защите "Горняка-Спорт". Щербак сбросил на Стрельцова, который опередил Коваленко и забил в пустые ворота – 1:0. Четвертый гол для главного бомбардира "Полтавы".

В начале второго тайма должен был увеличивать преимущество "Полтавы" Каретник, но с ударом Сергея с близкого расстояния в прыжке справился Коваленко. Сравнивать счет должны были гости, но гораздо интереснее играли подопечные Сысенко. Защитники "Горняка-Спорт" не справлялись с быстрым выходом из защиты в атаку соперника. После середины второй половины встречи более агрессивно заиграли подопечные Жабченко, но отсутствие акцентированного завершающего удара не позволяло "Горняку-Спорт" сравнять счет.

В компенсированное время гости апеллировали к арбитру, считая, что мяч попал в руку Бычкову, но пенальти не был назначен.

Отыграться "Горняк-Спорт" так и не смог. В итоге, матч завершился победой "Полтавы", которая позволила команде обойти "Чернигов" и сравняться по очкам с "Металлургом".

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СК "Полтава" - "Горняк-Спорт" 1:0

Голы: Стрельцов (34)

СК "Полтава": Ян Вичный, Богдан Бычков, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Сергей Каретник (Валерий Гайван, 90+3), Вадим Таранушич, Николай Бужин, Ян Костенко (Антон Яременко, 87), Дмитрий Копитов, Егор Коваленко, Александр Томенко

"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Роман Бодня, Артём Сёмка (Максим Шептицкий, 46), Сулейман Сейтхалилов, Радион Посевкин (Владислав Горбаченко, 68), Вадим Сологуб (Антони Эмере, 90), Дмитрий Шинкаренко, Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный (Олександр Подрезан, 82), Максим Цвиренко