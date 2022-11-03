Лидер восточной группы приедет в Умань, Прикарпатье примет Буковину. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В пятницу двумя матчами начнется одиннадцатый тур в Первой лиге. Шанс закрепиться на первом месте в восточной группе есть у "Оболони", которая встретится с одним из аутсайдеров.

Группа А

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы)

04.11.2022. 12:00 Ивано-Франковск. "Рух"

Подопечные Олега Рыпана должны реабилитироваться за разгромное поражение в игре с "Нивой" (0:4). Иванофранковцы уже три тура подряд без побед. У "Прикарпатья" существенные проблемы с защитой. Команда пропустила шесть голов за два матча. "Буковина" в прошлом туре приятно поразила своей игрой. Коллектив из Черновцов до 80-й минуты переигрывал "Карпаты", но в конце встречи пропустили дважды и уступили. Однако, это противостояние продемонстрировало, что у "Буковины" все не так безнадежно. На выезде черновчане пока играют неудачно. За три предыдущих матча "Буковина" набрала всего два очка. Возможно, пришло время исправить эту статистику и одержать вторую в сезоне победу?

Группа Б

"Скорук" (Томаковка) - "Оболонь" (Киев)

04.11.2022. 13:00. Умань. "Центральный"

Лидер группы посетит предпоследнюю команду, которая пока похвастаться результатами не может. Подопечные Иващенко в прошлом туре реабилитировались за поражение от "Полтавы" и убедительно обыграли "Чернигов" - 3:1. Эта игра стала бенефисом Александра Батальского, который отличился хет-триком. Опытный нападающий переживает свою вторую молодость. Александр увеличил счет своих голов в Первой лиге до 71-го и теперь разделяет 9-10 место с Виктором Арефьевым в списке лучших голеадоров за всю историю Первой лиги. "Скорук" три игры подряд не может победить. Подопечные Степанова в атаке выглядят неплохо, но в защите у томаковцев существенные проблемы. Девятнадцать пропущенных мячей – больше в группе никто не пропускал. Скорее всего, сохранить свои ворота "сухими" против "Оболони" хозяевам не удастся.