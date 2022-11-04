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Прикарпатье - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовый матч одиннадцатого тура Первой лиги
Фото: ФК Прикарпаття
"Буковина" уже четыре матча подряд не побеждает: две ничьи и два поражения. Тем не менее, в прошлом туре черновицкий коллектив приятно удивил игрой в противостоянии с "Карпатами". "Прикарпатье" на прошлой неделе разгромно уступило "Ниве" - 0:4. Смогут ли подопечные Рыпана реабилитироваться в домашнем матче?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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