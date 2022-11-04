Скорук - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Скорук" в Первой лиге на своем поле еще не побеждал: три ничьих и поражение. "Оболонь" подходит к игре после уверенной победы над "Черниговом" – 3:1. Хет-трик в свой актив записал опытный нападающий Александр Батальский. Сможет ли Александр улучшить свои показатели в гонке бомбардиров?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.