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Первая лига. Цюцюра приносит победу Прикарпатью в игре с Буковиной

Первая лига
(1 голосов)

Иванофранковцы наконец-то побеждают

Первая лига. Цюцюра приносит победу Прикарпатью в игре с Буковиной

Фото: ФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче одиннадцатого тура Первой лиги встречались "Прикарпатье" и "Буковина". Обе команды в прошлом туре проиграли, но послевкусие было разное. "Буковина" до 80-й минуты даже побеждала "Карпаты", а "Прикарпатье" разгромно уступило "Ниве" - 0:4.

Хозяева с первых минут завладели инициативой, но до голевых моментов дело не доходило. Ударам Цюцюры и Писка не хватало точности. После активного старта от подопечных Рыпана игра выровнялась. Вся основная борьба шла в центре поля, а конструктива было мало. Это была типичная встреча команд, которые переживают не лучшие времена. Однако, стояло ли надеяться на яркий футбол от соперников, которые забили меньше всего в группе (13 голов на двоих)? До перерыва ни одного удара в створ ворот не было.

Сразу после перерыва первый акцентированный удар по воротам нанес Сондей, но без проблем для Степаненко. Хозяева владели инициативой, но в заключительной трети поля у подопечных Рыпана мало что получалось. После стандарта опасно пробивал Барчук, но Степаненко в прыжке все же дотянулся до мяча.

На 64-й минуте "Прикарпатье" все же открыло счет. Сондей навесил со штрафного, Цюцюра сбросил на Титаевского, а Никита переправил мяч в сетку - 1:0. Настойчивость помогла хозяевам отличиться. Достаточно неожиданно через семь минут гости отыгрались. Иван Пец решился на удар метров с 18-ти и фортуна улыбнулась игроку "Буковины" - 1:1. Мало моментов, но голы нам команды подарили.

В конце встречи команды прибавили в активности, но вырвать победу повезло хозяевам. После рикошета от защитника мяч оказался у Цюцюры и капитан "Прикарпатья" пробил мимо голкипера - 2:1. Первая за четыре тура победа "Прикарпатья". К тому же, только второй раз в сезоне иванофранковцы забивают больше гола.

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"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Буковина" (Черновцы) 2:1

Голы: Титаевский (64), Цюцюра (88) - Пец (71)

"Прикарпатье": Роман Герыч, Василий Француз, Александр Аксёнов, Владимир Рудюк, Роман Борисевич, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Никита Титаевский (Богдан Оринчак, 78), Иван Сондей, Максим Соловьёв, Роман Барчук (Максим Стадник, 65)

"Буковина": Богдан Степаненко, Игорь Кошман, Денис Рябый, Василий Гакман, Артур Новотрясов, Илья Скрипник (Артем Рябый, 70), Артем Цурупин, Иван Пец, Иван Паламарчук (Александр Жумига, 66), Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук

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В статье: Буковина (Черновцы) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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