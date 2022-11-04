Первая лига. Сенсационная победа Скорука в игре с лидером группы

В гости к предпоследней команды группы приехал лидер. "Скорук" в домашних матчах в Первой лиге еще не побеждал. Смогут ли подопечные Степанова сдержать Александра Батальского, который переживает вторую молодость? Это был главный вопрос игры.

В первом тайме хозяева создали много проблем фавориту. У подопечных Иващенко мало что получалось в атаке, но в этом заслуга футболистов "Скорука", которые играли организованно в защите. Единственный удар в створ ворот был нанесен в компенсированное время, когда Осадчуку пришлось вступать в игру после удара Черненко со штрафного. Отметим, что на 30-й минуте из-за повреждения пришлось покинуть поле одному из лидером томаковцем Алексею Разуваеву.

Сразу после перерыва Александр Иващенко сменил главного бомбардира "пивоваров" Батальского, который в первом тайме был вообще незаметен. Разговор с тренером пошел на пользу гостям, которые с первых минут второй половины встречи понеслись забивать. Хороший момент имел Прокопенко, но его удар парировал Осадчук. Вся игра киевлян строилась вокруг Руслана Черненко, который везде успевал и пытался постоянно обострять.

На 63-й минуте очень неожиданно хозяева вышли вперед. Боженар подал со штрафного, а Станислав-Нури Малыш ударом головой переправил мяч в сетку - 1:0. Фартовая команда для Малыша, ведь в первом круге защитник уже забивал "Оболони". Забитый мяч добавил уверенности игрокам "Скорука", а киевляне никак не могли прийти в себя после провального стандарта.

На последних минутах гости добавили активности, но сравнять счет так и не смогли. На 90+1 минуте Осадчук в невероятном прыжке парировал удар Мороза. В итоге, противостояние в Умани завершается сенсационной победой "Скорука". Лидер группы теряет важные очки. Для томаковцев это дебютная домашняя победа в сезоне.

VBET UA Первая лига. 11-й тур

"Скорук" - "Оболонь" 1:0

Голы: Малыш (63)

"Скорук": Антон Осадчук, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Даниил Боженар, 29), Александр Мишуренко (Эрик Бэйер, 74), Артем Перебора, Святослав Шаповалов, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь (Игорь Коцюмака, 46)

"Оболонь": Назарий Федоривский, Артем Терехов, Тарас Мороз, Александр Осман, Александр Батальский (Игорь Краснопир, 46), Олег Слободян (Дмитрий Олейник, 73), Александр Чернов, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Егор Прокопенко, Виталий Груша (Евгений Корохов, 83)