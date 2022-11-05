Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чернигов - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра субботы в Первой лиге
Фото: ФК Металург
Запорожцы уже четыре игры выиграть не могут: две ничьи и два поражения. Подопечные Владимира Микитина вроде бы и играют неплохо, но достичь желаемого результата не могут. "Чернигов" дома набрал всего четыре очка, но победа над "Горняком-Спорт" должна добавить "северянам" положительных эмоций. В случае победы хозяева смогут обойти "Металлург".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2022
- Менеджер Усика: Если Фьюри проиграет, будем драться с Чисорой
- Ворскла снова побеждает, Малиновского сватают в АПЛ. Главные новости за 4 ноября
- Первая лига. Сенсационная победа Скорука в игре с лидером группы
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Новости по теме
- 19:04 Украинские Мариуполь будет принимать третью команду западной группы, встреча амбициозных команд в Чернигове. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 17:00 Украинские Матч тура в Житомире, интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- 17:31 Украинские Первая лига. Металлург одолел Горняк-Спорт
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн