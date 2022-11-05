Чернигов - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Запорожцы уже четыре игры выиграть не могут: две ничьи и два поражения. Подопечные Владимира Микитина вроде бы и играют неплохо, но достичь желаемого результата не могут. "Чернигов" дома набрал всего четыре очка, но победа над "Горняком-Спорт" должна добавить "северянам" положительных эмоций. В случае победы хозяева смогут обойти "Металлург".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.