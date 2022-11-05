  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ФСК Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФСК Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Еще одно испытание для мариупольцев

ФСК Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
Новина українською

"Мариуполь" – единственная команда в Первой лиге, которая еще не побеждала. Однако, прогресс коллектива от тура к туру следует отметить. Подопечные Красноперова не знают авторитетов и способны дать бой любому сопернику. Может, именно в противостоянии с "Эпицентром" мариупольцы впервые победят? Коллектив Нагорняка хоть и занимает третье место, но не отличается стабильностью.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде