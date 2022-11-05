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ФСК Мариуполь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Еще одно испытание для мариупольцев
Фото: ФК Епіцентр
"Мариуполь" – единственная команда в Первой лиге, которая еще не побеждала. Однако, прогресс коллектива от тура к туру следует отметить. Подопечные Красноперова не знают авторитетов и способны дать бой любому сопернику. Может, именно в противостоянии с "Эпицентром" мариупольцы впервые победят? Коллектив Нагорняка хоть и занимает третье место, но не отличается стабильностью.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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