Первая лига. Чернигов и Металлург голов не забивали

В стартовом субботнем матче в Первой лиге встречались "Чернигов" и "Металлург". В единственном очном противостоянии победу праздновали "северяне" - 2:0. Забивали Койдан и Мироненко, которые и сегодня вышли в стартовом составе.

С первых минут соперники продемонстрировали свои амбиции. Оба коллектива обменялись моментами, но удары Койдана и Сидорова парировали голкиперы. Хозяева пытались играть первым номером, а гости при первой возможности быстро выходили из защиты в атаку. Отсутствие заключительного акцентированного удара не позволяло командам открыть счет. На 33-й минуте должны были открывать счет подопечные Чорного, но после прострела Мироненко выше ворот пробил Роман Вовк. На перерыв команды ушли без голов, хотя за игрой интереснее смотрелись хозяева.

После перерыва "северяне" продолжали играть первым номером, но им не хватало нестандартных действий. Выделялся нападающий Роман Вовк, который своей скоростью и техникой создавал существенные проблемы защитникам. После часа игрового времени инициативу перехватили гости, но подопечным Микитина не хватало агрессии в заключительной трети поля.

К концу встречи темп матча существенно замедлился. Никто из соперников не хотел рисковать. В итоге, противостояние завершилось нулевой ничьей. "Металлург" уже пять игр не может выиграть. По итогам тура запорожцы могут опуститься в таблице.

VBET UA Первая лига. 11-й тур

"Чернигов" - "Металлург" 0:0

ФК "Чернигов": Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Вячеслав Койдан, Андрей Лакеенко (Едуард Галстян, 64), Мирослав Сердюк, Виталий Ментей (Андрей Макаренко, 90+1), Артур Быбик, Николай Сираш, Роман Вовк (Максим Шумило, 83), Дмитрий Кулык

"Металлург": Назар Байда, Егор Шалфеев, Валерий Сад (Богдан Могильный, 73), Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец (Максим Воробей, 63), Владислав Дворовенко, Богдан Векляк, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Антон Кича, Александр Снижко