Принципиальная игра для Полесья, шанс на единоличное лидерство для ЛНЗ. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье будут сыграны четыре заключительных матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Житомире, где "Полесье" будет принимать "Ниву".

Группа А

"Полесье" (Житомир) - "Нива" (Тернополь)

06.11.2022. 13:00. Житомир. "Центральный городской стадион"

Очень интригующее и интересное противостояние нас ожидает в Житомире. Безусловный лидер группы будет принимать четвертую команду, которая находится в хорошей форме. Тернополяне в последних четырех матчах набрали девять очков. "Нива" - единственная команда в нынешнем чемпионате, которая отобрала очки у "Полесья". Можно не сомневаться, что подопечные Калитвинцева попытаются в домашней игре завоевать три очка. Смогут ли подопечные Задорожного прервать "сухую" серию житомирян, которая длится уже 670 минут? В этом матче свой десятый гол в Первой лиге может забить Филипп Будковский.

"Карпаты" (Львов) - "Диназ" (Вышгород)

06.11.2022. 14:00. Львов. "Украина"

Подопечные Андрея Тлумака два тура подряд побеждают, но игра львовян оставляет неприятное послевкусие. С таким подбором исполнителей "Карпаты" должны демонстрировать более яркий футбол. Только появление на поле Дениса Кожанова позволяет "Карпатам" создавать остроту в атаке. "Диназ" не знают вкуса побед три матча подряд. Ахиллесова пятая команды Головка - игра в защите (16 пропущенных мячей). Смогут ли вышгородцы дать бой львовскому клубу? Игра первого круга завершилась волевой победой "Карпат" (2:1).

Группа Б

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Кремень" (Кременчуг)

06.11.2022. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"

Аутсайдер группы будет принимать одно из главных открытий этого сезона. "Кремень" не проигрывает в чемпионате три тура подряд: победа и две ничьи. "Горняк-Спорт" не знает вкуса побед шесть матчей: две ничьи и четыре поражения. Отсутствие конструктива в завершающей трети поля мешает подопечным Жабченко добывать очки. Игроки "Горняка-Спорт" в каждой игре создают моменты, но не хватает акцентированного удара. У подопечных Локтионова другая проблема – игра в защите. Кременчугский коллектив много забивает, но и пропустил уже 15 голов. Отметим, что "Кремень" в Первой лиге больше всего мячей забил именно в ворота "Горняка-Спорт" - семь.

"Полтава" - "ЛНЗ" (Черкассы)

06.11.2022. 13:00. Полтава. "Молодежный"

С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого матча для гостей. В случае победы "ЛНЗ" становится единоличным лидером группы, но выезд в Полтаву будет чрезвычайно сложным. Напомним, что именно подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" (2:1). "Полтава" не проигрывает уже четыре матча подряд: две победы и две ничьи. Подопечные Ковпака не могут похвастаться стабильными результатами – только одно очко в двух гостевых играх. Нас ожидает интересное противостояние, в котором сложно выделить фаворита.