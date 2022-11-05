Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Принципиальная игра для Полесья, шанс на единоличное лидерство для ЛНЗ. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Анонсируем заключительные матчи одиннадцатого тура Первой лиги
Фото: facebook.com/fcpolissya
В воскресенье будут сыграны четыре заключительных матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Житомире, где "Полесье" будет принимать "Ниву".
Группа А
"Полесье" (Житомир) - "Нива" (Тернополь)
06.11.2022. 13:00. Житомир. "Центральный городской стадион"
Очень интригующее и интересное противостояние нас ожидает в Житомире. Безусловный лидер группы будет принимать четвертую команду, которая находится в хорошей форме. Тернополяне в последних четырех матчах набрали девять очков. "Нива" - единственная команда в нынешнем чемпионате, которая отобрала очки у "Полесья". Можно не сомневаться, что подопечные Калитвинцева попытаются в домашней игре завоевать три очка. Смогут ли подопечные Задорожного прервать "сухую" серию житомирян, которая длится уже 670 минут? В этом матче свой десятый гол в Первой лиге может забить Филипп Будковский.
"Карпаты" (Львов) - "Диназ" (Вышгород)
06.11.2022. 14:00. Львов. "Украина"
Подопечные Андрея Тлумака два тура подряд побеждают, но игра львовян оставляет неприятное послевкусие. С таким подбором исполнителей "Карпаты" должны демонстрировать более яркий футбол. Только появление на поле Дениса Кожанова позволяет "Карпатам" создавать остроту в атаке. "Диназ" не знают вкуса побед три матча подряд. Ахиллесова пятая команды Головка - игра в защите (16 пропущенных мячей). Смогут ли вышгородцы дать бой львовскому клубу? Игра первого круга завершилась волевой победой "Карпат" (2:1).
Группа Б
"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Кремень" (Кременчуг)
06.11.2022. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"
Аутсайдер группы будет принимать одно из главных открытий этого сезона. "Кремень" не проигрывает в чемпионате три тура подряд: победа и две ничьи. "Горняк-Спорт" не знает вкуса побед шесть матчей: две ничьи и четыре поражения. Отсутствие конструктива в завершающей трети поля мешает подопечным Жабченко добывать очки. Игроки "Горняка-Спорт" в каждой игре создают моменты, но не хватает акцентированного удара. У подопечных Локтионова другая проблема – игра в защите. Кременчугский коллектив много забивает, но и пропустил уже 15 голов. Отметим, что "Кремень" в Первой лиге больше всего мячей забил именно в ворота "Горняка-Спорт" - семь.
"Полтава" - "ЛНЗ" (Черкассы)
06.11.2022. 13:00. Полтава. "Молодежный"
С турнирной точки зрения сложно переоценить важность этого матча для гостей. В случае победы "ЛНЗ" становится единоличным лидером группы, но выезд в Полтаву будет чрезвычайно сложным. Напомним, что именно подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" (2:1). "Полтава" не проигрывает уже четыре матча подряд: две победы и две ничьи. Подопечные Ковпака не могут похвастаться стабильными результатами – только одно очко в двух гостевых играх. Нас ожидает интересное противостояние, в котором сложно выделить фаворита.
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец 3:0. Резерв стреляет без осечки
- Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем
- Заря - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Эпицентр подтягивается к дуэту лидеров, Металлург – нет. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Новости по теме
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- 09:27 Украинские Известно время и место проведения матчей второго раунда Кубка Украины