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Первая лига. Эпицентр благодаря голу Шевченко переигрывает Мариуполь

Первая лига
(1 голосов)

Вторая подряд победа подопечных Нагорняка

Первая лига. Эпицентр благодаря голу Шевченко переигрывает Мариуполь

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче одиннадцатого тура Первой лиги последняя команда западной группы принимала третью. Игра первого круга завершилась минимальной победой "Эпицентра" (1:0). Дебютировал за "Мариуполь" в этом матче 22-летний защитник Павел Шушко, который имеет опыт выступлений в УПЛ.

Начало встречи запомнилось невысоким темпом и отсутствием голевых моментов. Вся основная борьба шла в центре поля. Подопечные Нагорняка не создавали никаких проблем последней команде группы. К сожалению, в середине первого тайма исчезла трансляция, потому что на стадионе пропал свет. На перерыв команды ушли без голов.

Во втором тайме гости все же смогли забить победный мяч. Отличился 26-летний защитник Евгений Шевченко. Для Евгения это дебютный гол в сезоне. В итоге, матч завершился минимальной победой подопечных Нагорняка – 1:0. "Эпицентр" одерживает вторую победу подряд.

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ФСК "Мариуполь" – "Эпицентр" 0:1

Голы: Шевченко (60)

ФСК "Мариуполь": Никита Якубенко, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Дмитрий Пентелейчук, Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Иван Мельниченко, Богдан Гора

"Эпицентр": Сергей Чернобай, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Александр Чепелюк, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Беженар, Станислав Кристин, Олег Ничипоренко, Владислав Мороз, Максим Гирный

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь
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