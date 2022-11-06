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Горняк-Спорт - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра воскресенья в Первой лиге
Фото: ФК Кремінь
Команды подходят к игре в разном эмоциональном состоянии. Аутсайдер группы шесть матчей подряд выиграть не может, а "Кремень" – не проиграет три тура. Наибольшее свое поражение "Горняк-Спорт" потерпел как раз от кременчугского коллектива - 0:7. Смогут ли подопечные Жабченко наконец-то победить и хоть немного улучшить турнирные перспективы?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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