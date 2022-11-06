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Полтава - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интересное противостояние в Полтаве

Полтава - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Вторая команда группы посетит амбициозную Полтаву, которую можно считать грозой авторитетов. Подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" и позволили черкащанам приблизиться к лидеру. В случае победы подопечные Ковпака станут единоличными лидерами группы, но у хозяев есть свои планы на эту игру.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: СК Полтава ЛНЗ (Черкассы)
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