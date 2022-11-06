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Полтава - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интересное противостояние в Полтаве
Фото: СК Полтава
Вторая команда группы посетит амбициозную Полтаву, которую можно считать грозой авторитетов. Подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" и позволили черкащанам приблизиться к лидеру. В случае победы подопечные Ковпака станут единоличными лидерами группы, но у хозяев есть свои планы на эту игру.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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