Полтава - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая команда группы посетит амбициозную Полтаву, которую можно считать грозой авторитетов. Подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" и позволили черкащанам приблизиться к лидеру. В случае победы подопечные Ковпака станут единоличными лидерами группы, но у хозяев есть свои планы на эту игру.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.