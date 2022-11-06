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Карпаты - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Испытания для гостей

Карпаты - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

"Диназ" три матча не может победить. "Карпаты" хоть и набрали максимальное количество очков в предыдущих двух турах, но за игрой к подопечным Тлумака много вопросов. Сможет ли коллектив Головка создать настоящую сенсацию? Напомним, что матч первого круга завершился волевой победой "Карпат".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Диназ (Вышгород) Карпаты (Львов)
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