Первая лига. Кремень в волевом стиле обыгрывает Горняк-Спорт

Команды подходили к игре в разном эмоциональном состоянии. Аутсайдер группы шесть матчей подряд не мог выиграть, а "Кремень" - не проигрывал три тура. Отметим, что самое большое поражение "Горняк-Спорт" потерпел как раз от кременчугского коллектива - 0:7.

Уже в начале встречи хозяева забили, но гол Горбаченко отменили из-за положения вне игры. В этом эпизоде ​​стоит отметить подачу Громенко, хотя и офсайд у нападающего "Горняка-Спорт" был очевиден. Достаточно неожиданно гости отдали инициативу, хотя "Кремень" в этом сезоне всегда старался играть активно. В конце тайма игроки "Горняка-Спорт" открыли счет. С ударом Сейтхалилова справился голкипер, но первым на добивании оказался Громенко – 1:0.

Через несколько минут гости сравняли счет. Азизов со штрафного попал в девятку – 1:1. На перерыв команды ушли при ничейном результате, но более активными были подопечные Жабченко.

Разговор с тренером пошел на пользу гостям, которые после перерыва заиграли агрессивнее. Хорошую возможность отличиться имел Бондарь, который с нескольких метров не попал в створ ворот после прострела Галаты. Многочисленные нарушения правил сбивали и без того невысокий темп матча. На 78-й минуте фланговая атака помогла подопечным Локтионова забить. Галоян сбросил на Фальковского, который расстрелял ворота Коваленко – 1:2.

Отыграться хозяева поля не смогли. Игра завершилась волевой победой кременчугского коллектива – 2:1. "Горняк-Спорт" уже седьмую игру подряд без побед.

VBET UA Первая лига. 11-й тур

"Горняк-Спорт" - "Кремень" 1:2

Голы: Громенко (37) - Азизов (39), Фальковский (78)

"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Александр Николишин, Сулейман Сейтхалилов, Вадим Сологуб, Владислав Шинкаренко, Владислав Громенко, Дмитрий Шинкаренко, Максим Шептицкий, Владислав Горбаченко, Денис Пидручный, Максим Цвиренко

"Кремень": Даниил Ермолов, Андрей Савицкий, Даниил Сидоренко, Кирилл Арт. Матвеев, Давронбек Азизов, Денис Галата, Даниил Фальковский, Владислав Бондарь, Максим Агапов, Александр Вивдич, Даниил Аркуша