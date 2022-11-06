Первая лига. Полесье с паненкой в исполнении Грицука обыгрывает Ниву

Лидера дополнительно мотивировать на эту игру не нужно было, ведь именно "Нива" является единственной командой в группе, которая отобрала очки у "Полесья". Напомним, что игра первого круга завершилась вничью (0:0). Смогут ли подопечные Калитвинцева найти ключи к защите команды, пропустившей всего пять голов? Именно этот вопрос был ключевым в преддверии противостояния.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев, но до голевых моментов дело не доходило. У "Полесья" были полумоменты, но стоит отметить организованную защиту "Нивы". Тернополяне не давали свободных зон для фирменных скоростных атак лидера западной группы. Гости в первом тайме редко доходили до заключительной трети поля.

На 27-й минуте впервые пришлось вступать в игру Механиву. Голкипер "Нивы" в прыжке парировал удар Кушниренко из-за пределов штрафной. В конце тайма стандарт помог "Полесью" отличиться. После навеса с углового Хруставка положил на газон Будковского и арбитр назначил пенальти. Грицук исполнил паненку и вывел свою команду вперед – 1:0. В компенсированное время подопечные Калитвинцева увеличили преимущество и практически сняли все вопросы о победителе матча. После подачи с углового Хруставка по собственным воротам попал в штангу, а первым на мяче оказался Шастал, который пробил в верхний угол - 2:0. Снова не разобрались гости во время стандарта.

Во втором тайме игроки "Полесья" начали играть по счету и гости их за это наказали. Слива навесил с левого фланга, а Соколов опередил Гитченко и пробил в угол – 2:1. Таким образом, сухая серия Олега Кудрика прерывается. Напомним, до этого тура Олег не пропускал в течение 670 минут. В конце матча Будковский реализовал выход один на один, но у нападающего житомирского клуба зафиксировали положение вне игры.

Отыграться гости так и не смогли. В итоге, матч завершился победой "Полесья". В группе не осталось команд, которые житомиряне не обыгрывали.

VBET UA Первая лига. 11-й тур

"Полесье" (Житомир) - "Нива" (Тернополь) 2:1

Голы: Грицук (39, пен), Шастал (45+1) - Соколов (69)

"Полесье": Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Филипп Будковский, Богдан Кушниренко

"Нива": Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук