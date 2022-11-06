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Первая лига. ЛНЗ переигрывает Полтаву и становится единоличным лидером группы
Сверхважная победа подопечных Ковпака
Фото: СК Полтава
Вторая команда группы приехала в гости к амбициозной Полтаве, которую можно считать грозой авторитетов. Подопечные Сысенко переиграли "Оболонь" и позволили черкащанам приблизиться к лидеру. В случае победы коллектив Ковпака станет единоличным лидером группы, но у хозяев были свои планы на эту игру.
В первом тайме хозяева по игре не уступали своему сопернику, а в некоторых моментах даже смотрелись лучше. Однако, все испортил эпизод, который произошел на 34-й минуте. Таранушич и Вичный не разобрались кому первому идти на мяч, а Ярослав Галенко воспользовался этой ошибкой и головой пробил мимо голкипера "Полтава". Этот гол стал единственным в первой половине встречи.
Сразу после перерыва подопечные Сысенко начали активнее играть в атаке. Это и не удивительно, ведь полтавчанам стоило сравнивать счет. Однако, работы у Самойленко не было. Лидеры "Полтавы" Стрельцов и Щербак играли довольно пассивно, и в этом большая заслуга защитников "ЛНЗ". Следует отдать должное черкащанам, которые разобрали игру соперника. Футболисты "ЛНЗ" сегодня играли очень прагматично и это не удивительно, ведь результат давил на подопечных Локтионова.
Отыграться хозяева так и не смогли. Победа позволила "ЛНЗ" обойти "Оболонь" и стать единоличным лидером группы.
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"Полтава" - "ЛНЗ" 0:1
Голы: Галенко (34)
"Полтава": Вичный – Копытов, Томенко, Таранушич, Бужин, Каретник, Даниленко, Бычков, Костенко, Шербак, Стрельцов
"ЛНЗ": Самойленко - Солдат, Лопыренок, Полюлях, Синегуб, Замуренко, Хамелюк, Копыл, Тищенко, Савин, Галенко
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