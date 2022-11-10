Дерби полтавской области, центральная игра западной группы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В пятницу тремя матчами откроется программа двенадцатого тура в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Дунаевцах, где третья команда западной группы будет принимать вторую.

Группа А

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Карпаты" (Львов)

11.11.2022. 14:00. Дунаевцы. "Колос"

Встретятся третья и вторая команды западной группы, которые отделяют пять очков. В прошлом туре "Карпаты" стали второй командой в Первой лиге, которая гарантировала себе право играть в чемпионском раунде, где будут определены обладатели путевок в УПЛ. Подопечные Андрея Тлумака снова проявили свой характер и на последних минутах вырвали победу у "Диназа" (3:2). Львовяне сначала создают себе проблемы, а затем пытаются их решать, хоть и не всегда это удается. Замены наставника львовского клуба снова сработали. Таким образом, домашняя безничья серия "Карпат" продолжается уже 20 игр. "Эпицентр" в минувшие выходные одержал вторую победу подряд в сверхсложном матче с "Мариуполем" (1:0). Фаворитом в очном противостоянии являются "Карпаты", но ввиду нестабильной игры команд можно ожидать непредсказуемого футбола. Многое будет зависеть от лидера львовского клуба Дениса Кожанова.

Группа Б

МФК "Металлург" (Запорожье) - "Скорук" (Томаковка)

11.11.2022. 12:00. Киев. "Левый берег"

Гости подходят к игре в очень хорошем эмоциональном состоянии после сенсационной победы над "Оболонью" (1:0). Подопечные Степанова впервые набрали три очка в домашнем матче. К тому же, томаковцы наконец-то смогли не пропустить. Стоит отметить 20-летнего голкипера Антона Осадчука, который в противостоянии с "пивоварами" дебютировал и в Первой лиге и сыграл очень уверенно. "Металлург" результатами похвастаться не может. Подопечные Владимира Микитина не побеждают пять игр подряд: три ничьих и два поражения. Хозяева должны наконец выигрывать, если хотят оставится в четверке лидеров. Однако, для этого необходимо добавлять в агрессии в заключительной трети поля. Запорожцам в предыдущих турах не хватало нестандартных действий в атаке.

"Кремень" (Кременчуг) - СК "Полтава"

11.11.2022. 13:00. Кременчуг. "Кремень-Арена им. Бабаева"

Подопечные Романа Локтионова в прошлом туре одержали волевую победу в игре с последней командой группы "Горняком-Спорт". Не все удавалось у кременчугского коллектива, но результат на табло. "Кремень" не проигрывает в Первой лиге четыре матча подряд: две победы и две ничьи. Отмечаем 20-летнего защитника Давронбека Азизова, который забил шикарный гол со штрафного и был активен на протяжении всей игры. "Полтава" матч против "ЛНЗ" не может занести себе в актив. В минувшее воскресенье прервались сразу две серии подопечных Сысенко: беспроигрышная, которая длилась четыре матча, а также голевая – семь игр. Фаворита в этом противостоянии сложно определить, но игра обещает быть интересной и напряженной. В случае победы гости смогут догнать "Кремень".