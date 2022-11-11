 Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Первая лига
(1 голосов)

Продолжается двенадцатый тур в Первой лиге

Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Фото: ФК Нива Тернопіль

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу будут сыграны еще три матча двенадцатого тура Первой лиги. Отмечаем противостояние в Киеве, где "Оболонь" должна реабилитироваться за поражение в прошлом туре в игре со "Скоруком" (0:1).

Группа А

"Нива" (Тернополь) – ФСК "Мариуполь"

12.11.2022. 12:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им.Р. Шухевича"

Тернополяне в прошлом туре хоть и проиграли, но дали бой безоговорочному лидеру группы "Полесью". Именно подопечные Сергея Задорожного прервали "сухую" серию житомирского клуба, которая длилась 738 минут. "Мариуполь" так и остается единственной командой группы, которая еще не побеждала. Однако, подопечные Красноперова за игрой не выглядят безнадежно. Мариупольцы в прошлые выходные допустили 140 ошибок и худший показатель в западной группе. В матче с командой, которая пропустила всего семь голов (второй показатель в группе), новичку чемпионата будет непросто. В этом противостоянии фаворитом являются хозяева, но не стоит ожидать легкой прогулки.

Группа Б

"ЛНЗ" (Черкассы) - ФК "Чернигов"

12.11.2022. Черкассы. "Черкассы Арена"

Черкасчане подходят к игре в качестве единоличного лидера группы. В матче с "Полтавой" подопечные Ковпака сыграли очень прагматично, но это позволило им победить. Эта игра стала особенной для Ярослава Галенко, который забил в четвертом для себя клубе Первой лиги. "Чернигов" в минувшие выходные сыграл вничью с "Металлургом". Такой результат команда может занести себе в актив. Против лидера группы будет очень непросто "северянам", но без боя гости точно поле не оставят. Смогут ли игроки "ЛНЗ" справиться с психологическим давлением?

"Оболонь" (Киев) - "Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

12.11.2022. 12:30. Киев. "Оболонь-Арена"

Подопечные Александра Иващенко неприятно всех удивили на прошлой неделе. Поражение от "Скорука" никак не входило в планы "пивоваров". Однако, киевляне не впечатлили своей игрой и потеряли важные зачетные пункты. Это был не день голеадора "Оболони" Александра Батальского, которыйпосле первого тайма покинул поле. Таким образом, прервалась пятиматчевая голевая серия столичной команды (11 голов). "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате уже семь игр подряд: две ничьи и пять поражений. Надеяться на положительный результат в игре с "Оболонью" аутсайдеру группы будет сложно, ведь киевляне выйдут на матч по спортивному злые и будут пытаться реабилитироваться за досадное поражение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) ФК Чернигов ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде