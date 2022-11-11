Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу будут сыграны еще три матча двенадцатого тура Первой лиги. Отмечаем противостояние в Киеве, где "Оболонь" должна реабилитироваться за поражение в прошлом туре в игре со "Скоруком" (0:1).

Группа А

"Нива" (Тернополь) – ФСК "Мариуполь"

12.11.2022. 12:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им.Р. Шухевича"

Тернополяне в прошлом туре хоть и проиграли, но дали бой безоговорочному лидеру группы "Полесью". Именно подопечные Сергея Задорожного прервали "сухую" серию житомирского клуба, которая длилась 738 минут. "Мариуполь" так и остается единственной командой группы, которая еще не побеждала. Однако, подопечные Красноперова за игрой не выглядят безнадежно. Мариупольцы в прошлые выходные допустили 140 ошибок и худший показатель в западной группе. В матче с командой, которая пропустила всего семь голов (второй показатель в группе), новичку чемпионата будет непросто. В этом противостоянии фаворитом являются хозяева, но не стоит ожидать легкой прогулки.

Группа Б

"ЛНЗ" (Черкассы) - ФК "Чернигов"

12.11.2022. Черкассы. "Черкассы Арена"

Черкасчане подходят к игре в качестве единоличного лидера группы. В матче с "Полтавой" подопечные Ковпака сыграли очень прагматично, но это позволило им победить. Эта игра стала особенной для Ярослава Галенко, который забил в четвертом для себя клубе Первой лиги. "Чернигов" в минувшие выходные сыграл вничью с "Металлургом". Такой результат команда может занести себе в актив. Против лидера группы будет очень непросто "северянам", но без боя гости точно поле не оставят. Смогут ли игроки "ЛНЗ" справиться с психологическим давлением?

"Оболонь" (Киев) - "Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

12.11.2022. 12:30. Киев. "Оболонь-Арена"

Подопечные Александра Иващенко неприятно всех удивили на прошлой неделе. Поражение от "Скорука" никак не входило в планы "пивоваров". Однако, киевляне не впечатлили своей игрой и потеряли важные зачетные пункты. Это был не день голеадора "Оболони" Александра Батальского, которыйпосле первого тайма покинул поле. Таким образом, прервалась пятиматчевая голевая серия столичной команды (11 голов). "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате уже семь игр подряд: две ничьи и пять поражений. Надеяться на положительный результат в игре с "Оболонью" аутсайдеру группы будет сложно, ведь киевляне выйдут на матч по спортивному злые и будут пытаться реабилитироваться за досадное поражение.