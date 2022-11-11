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Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дерби полтавской области
Фото: СК Полтава
Интересное противостояние нас ожидает в Кременчуге, где "Кремень" будет принимать "Полтаву". Подопечные Романа Локтионова четыре игры не проиграют, но дома команда не знает вкуса побед уже в течение двух матчей. От противостояния с амбициозной "Полтавай" не стоит ожидать легкой прогулки. Отметим, что свой 50-й матч в Первой лиге может сыграть Денис Галата ("Кремень").
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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