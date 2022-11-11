Кремень - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Кременчуге, где "Кремень" будет принимать "Полтаву". Подопечные Романа Локтионова четыре игры не проиграют, но дома команда не знает вкуса побед уже в течение двух матчей. От противостояния с амбициозной "Полтавай" не стоит ожидать легкой прогулки. Отметим, что свой 50-й матч в Первой лиге может сыграть Денис Галата ("Кремень").

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.