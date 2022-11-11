 Эпицентр - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Эпицентр - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра западной группы

Эпицентр - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/karpaty.lviv

UA-Футбол
Новина українською

В Дунаевцах третья команда группы будет принимать вторую. Подопечные Сергея Нагорняка дома уже не проиграют четыре матча подряд: Отметим, что именно "Эпицентр" единственная команда в Первой лиге, которая обыгравла "Карпаты" на их поле. Смогут ли львовяне реваншироваться за это поражение? Эта игра станет 70-й для Андрея Тлумака в качестве тренера клубов Первой лиги.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов)
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