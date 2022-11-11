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Эпицентр - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра западной группы
Фото: facebook.com/karpaty.lviv
В Дунаевцах третья команда группы будет принимать вторую. Подопечные Сергея Нагорняка дома уже не проиграют четыре матча подряд: Отметим, что именно "Эпицентр" единственная команда в Первой лиге, которая обыгравла "Карпаты" на их поле. Смогут ли львовяне реваншироваться за это поражение? Эта игра станет 70-й для Андрея Тлумака в качестве тренера клубов Первой лиги.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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