Первая лига. Гол Сидорова принес победу Металлургу в игре со Скоруком

В стартовом матче двенадцатого тура Первой лиги "Металлург" на киевском стадионе "Левый берег" принимал "Скорук". Запорожцы в этой игре имели возможность прервать свою пятиматчевую серию без побед.

Уже в начале встречи хозяева открыли счет. Басов длинной передачей вывел Сидорова на свидание с голкипером, а Алексей обыграл Осадчука и забил в пустые ворота - 1:0. Шестой гол в сезоне для лучшего бомбардира "Металлурга". После пропущенного мяча подопечные Степанова заиграли более агрессивно, но в переходной фазе ощущались существенные проблемы.

Мог увеличивать преимущество "Металлурга" Сидоров, но нападающий запорожского клуба замешкался с ударом во время еще одного выхода один на один. Подопечные Микитина хоть и отдали инициативу, но их атаки были опасными. Особенно выделялся Сидоров, который еще до перерыва после навеса Сокола попал в перекладину. Гости в первом тайме разочаровали своей игрой. Если бы запорожцы реализовали свои возможности, то все вопросы о победителе матча были бы сняты.

Сразу после перерыва один из лидеров "Скорука" Богдан Шмигельский мог сравнивать счет, но мяч после его удара головой пролетел выше ворот. Для гостей это был первый голевой момент. С позиционным футболом у томаковцев были существенные проблемы, а свободных зон для быстрых атак своему сопернику запорожцы не давали. Очень много борьбы было во втором тайме, но мало конструктива.

В итоге, матч завершился победой "Металлурга" - 1:0. Коллектив Микитина впервые за шесть игр побеждает.

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"Металлург" - "Скорук" 1:0

Голы: Сидоров (11)

"Металлург": Назар Байда, Богдан Сокол (Антон Кича, 83), Егор Шалфеев (Валерий Сад, 73), Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец (Богдан Могильный, 63), Максим Воробей, Владислав Дворовенко, Богдан Векляк (Сергей Палюх, 46), Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Александр Снижко (Владимир Полевой. 62)

"Скорук": Антон Осадчук, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев, Александр Мишуренко, Артем Перебора, Святослав Шаповалов, Игорь Коцюмака, Даниил Боженар (Эрик Бейер, 82), Богдан Шмигельский